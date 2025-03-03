Каменский: Голдобин и Морозов должны пересмотреть своё отношение к игре

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что нападающие «Спартака» Николай Голдобин и Иван Морозов должны пересмотреть своё отношение к игре. Тренерский штаб красно-белых не выпускает форвардов в третьих периодах последних двух матчей из-за слабой самоотдачи и нежелания работать на льду.

«Ребята профессионалы, знают, как готовиться. Считаю, что они должны пересмотреть своё отношение [к игре], они лидеры команды, должны заводить ее, своей игрой доказывать и показывать, что нужно заслуживать место в составе, так как немало молодых игроков стучится в основу. Пока ещё доверие, как я понимаю, к ним есть. Терпение у главного тренера пока есть, но оно всегда кончается. Нужно, чтобы была общая команда перед плей-офф и чтобы они показывали тот хоккей, в который умеют играть.

Я не думаю, что после прошлого сезона ребята как-то успокоились. Они опытные, знают, как готовиться. Бывают спады, какие-то обстоятельства. Я надеюсь, что они с этим справятся и выйдут на тот уровень, который от них требуют тренеры», — приводит слова Каменского ТАСС.