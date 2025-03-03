Дмитрий Орлов рассказал, почему «Вашингтон» является одним из лидеров в текущем сезоне НХЛ

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал, почему «Вашингтон Кэпиталз» является одним из лидеров в текущем сезоне НХЛ. На данный момент столичный клуб возглавляет Восточную конференцию НХЛ. Орлов с 2011 по 2023 год выступал за «Вашингтон».

— За счёт чего «Вашингтон» так прибавил в этом году? Или это просто такой мощный Овечкин в 39 лет?

— Саша, конечно, молодец. У него хорошая статистика, и он приближается к рекорду, который все ждут. У них приличный баланс в четырёх линиях, удачные подписания защитников были сделаны. Топ-6 обороны — отличный, вратари играют здорово. Всё ещё зависит от тренера. В прошлом году они смогли выйти в плей-офф, хотя состав был не таким сильным.

— Вы с Овечкиным дружите. Обсуждаете с ним хоккей или за пределами катка не касаетесь этой темы?

— Обсуждаем, конечно, некоторые моменты. Интересно, что у них в команде после моего ухода, я рассказываю, что у меня. Мы всем делимся. Это нормально.

— Вы хорошо знаете Александра. Может ли он занервничать, когда до рекорда останется совсем немного?

— Конечно, он будет в нетерпении, в ожидании. Будет какое-то волнение. Это нормально. Главное, чтобы он в себе это пересилил, как всегда и делал. Думаю, у него всё получится, — цитирует Орлова «ВсеПроСпорт».