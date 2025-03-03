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Хоккейный клуб СКА в 2024 году потратил на зарплаты почти 5 млрд рублей

Хоккейный клуб СКА в 2024 году потратил на зарплаты почти 5 млрд рублей
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За прошедший 2024 календарный год расходы на заработную плату хоккейного клуба СКА составили 4,99 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес». Прирост по сравнению с зарплатным фондом в 2023 году составил 62%.

Как следует из финансовой отчётности, чистый убыток хоккейного клуба СКА за год сократился на 93% и составил 63,3 млн рублей. Годом ранее СКА зафиксировал убыток в 903,4 млн рублей.

Доход клуба из Санкт-Петербурга возрос почти в 1,5 раза и составил 10,1 млрд рублей. Расходы, связанные с деятельностью клуба, увеличились на 43% — до 6,3 млрд рублей.

Также в отчётности указано, что в 2024 году клуб получил кредиты и займы на сумму в 1,36 млрд рублей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 петербургский клуб в первом раунде Кубка Гагарина обыграл нижегородское «Торпедо», а во втором раунде уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».

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