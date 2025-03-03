Хоккейный клуб «Динамо» Москва поддержал Константина Тюкавина, повредившего связки колена

Хоккейный клуб «Динамо» Москва поддержал нападающего футбольного московского «Динамо» Константина Тюкавина, у которого было диагнострировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

«Динамовцы, пришло время для того, чтобы объединиться в одну большую семью! У нападающего наших футбольных братьев и хорошего друга Константина Тюкавина после вчерашнего матча с «Ростовом» было диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Давайте пожелаем Тюке здоровья и скорейшего возвращения на площадку! Ждём скорее твою улыбку», – говорится в сообщении пресс-службы динамовского клуба.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.