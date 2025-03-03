«Динамо» М — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 3 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в Екатеринбурге со счётом 2:1.
На данный момент московское «Динамо» после 60 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» после 60 встреч расположился на второй строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.
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