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Дмитрий Орлов: иногда Кочеткова надо успокаивать, он бывает агрессивным

Дмитрий Орлов: иногда Кочеткова надо успокаивать, он бывает агрессивным
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал об общении с российскими игроками команды — нападающим Андреем Свечниковым и вратарём Петром Кочетковым.

— Как быстро нашли общий язык со Свечниковым и Кочетковым, всё-таки оба младше вас?
— Спокойно. Хорошие ребята, всегда общаемся, никаких проблем нет. Да вообще с русскими ребятами мы всегда найдём общий язык.

— Но тот же Андрей из-за того, что очень давно играет за океаном, немного американизировался, даже с акцентом говорит.
— Есть чуть-чуть. Всё-таки много лет здесь играет, долго был в команде единственным русским. Но не вижу, что это проблема. Бывает, подкалываем его на эту тему.

— Кочетков — настоящий рок-н-рольщик на льду. Какой он в жизни?
— Он неспокойный. В день игры тихий, а когда матчей нет, то любит поболтать, посмеяться. Вратарь. Хороший парень. Но иногда его надо успокаивать, подсказывать, что нужно контролировать эмоции и фокусироваться на игре в воротах. Бывает агрессивным, — цитирует Орлова «ВсеПроСпорт».

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