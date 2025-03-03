Дмитрий Орлов: иногда Кочеткова надо успокаивать, он бывает агрессивным

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал об общении с российскими игроками команды — нападающим Андреем Свечниковым и вратарём Петром Кочетковым.

— Как быстро нашли общий язык со Свечниковым и Кочетковым, всё-таки оба младше вас?

— Спокойно. Хорошие ребята, всегда общаемся, никаких проблем нет. Да вообще с русскими ребятами мы всегда найдём общий язык.

— Но тот же Андрей из-за того, что очень давно играет за океаном, немного американизировался, даже с акцентом говорит.

— Есть чуть-чуть. Всё-таки много лет здесь играет, долго был в команде единственным русским. Но не вижу, что это проблема. Бывает, подкалываем его на эту тему.

— Кочетков — настоящий рок-н-рольщик на льду. Какой он в жизни?

— Он неспокойный. В день игры тихий, а когда матчей нет, то любит поболтать, посмеяться. Вратарь. Хороший парень. Но иногда его надо успокаивать, подсказывать, что нужно контролировать эмоции и фокусироваться на игре в воротах. Бывает агрессивным, — цитирует Орлова «ВсеПроСпорт».