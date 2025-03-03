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Инсайдер НХЛ: «Нэшвилл» готов обменять нападающего Райана О’Райлли

Инсайдер НХЛ: «Нэшвилл» готов обменять нападающего Райана О’Райлли
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Клуб «Нэшвилл Предаторз» может обменять нападающего Райана О’Райлли, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн в соцсети. Клуб рассматривает предложения и готов к сделке, если получит устраивающую компенсацию. Действующее соглашение О’Райлли с кэпхитом $ 4,5 млн долларов рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 34-летний форвард провёл 57 матчей за «Нэшвилл», в которых набрал 36 очков — забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи при отрицательном показателе полезности «-22».

Форвард второй сезон выступает за «хищников». В текущем сезоне команда с большой долей вероятности не попадёт в плей-офф. Всего в НХЛ на счету О’Райлли 807 (296+511) очков в 1130 матчах.

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