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КХЛ определила лучших игроков 25-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 25-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 25-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,33 и процентом отражённых бросков 95,51.

Лучшим защитником признан Никита Нестеров (ЦСКА), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах с показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим признан Александр Кадейкин («Трактор»), набравший 5 (4+1) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+6». В матче с «Барысом» (8:0) он стал автором хет-трика.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Сергей Лукьянцев («Спартак»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

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