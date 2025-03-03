«Он уже закончил». Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов назвал своего любимого теннисиста

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал о своём увлечении теннисом и назвал любимого игрока.

— Давно играете в теннис?

— Давно начал, потом прекращал, а тут появилась возможность с тренером позаниматься, вспомнить. Не хотелось идти в зал, этого и в сезоне, и летом хватает. Теннис – новые эмоции. В теннисе очень важна работа ног, подход к мячу. Играть непросто, особенно если редко играешь. Мышцы быстро забывают технику.

— За большим теннисом следите?

— Раньше больше следил. Сейчас не до этого. Но если по телевизору будут показывать финал «Большого шлема», конечно, посмотрю. Мой любимый теннисист – Рафаэль Надаль, он уже закончил. Знаю, что есть русские ребята, которые хорошо играют. Всегда хорошо, когда русские успешно выступают на высоком уровне, — приводит слова Орлова «ВсеПроСпорт».

38-летний испанец Рафаэль Надаль — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». В декабре прошлого года он завершил профессиональную карьеру.