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«Овечкин звал тренироваться». Дмитрий Орлов — о паузе во время Турнира четырёх наций

«Овечкин звал тренироваться». Дмитрий Орлов — о паузе во время Турнира четырёх наций
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал, как провёл время во время перерыва на Турнир четырёх наций, который проходил с 13 по 21 февраля.

— Как отдыхали во время паузы?
— Сначала были с семьёй во Флориде, а потом на пару дней улетели в Юту. Там горнолыжный курорт. Из лета в зиму окунулись. Получился полноценный отдых. Я доволен.

- В Майами с Овечкиным отдыхали?
 — Виделись с ним, мы рядом живём.

— Вместе не тренировались?
— Нет, не тренировались. Саша меня звал, но я решил в тот день отдохнуть.

— На горных лыжах катались в Юте?
— Супруга каталась на сноуборде, сын встал второй раз на лыжи. Я пока ничего не пробую. Ни разу в жизни ни на чём не катался, буду пробовать уже только после карьеры, — приводит слова хоккеиста «ВсеПроСпорт».

Орлов играл вместе с Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз» с 2011 по 2023 год. Хоккеисты вместе одержали победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

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