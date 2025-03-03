Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины», достигшим отметки в 60 побед

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории клуба, достигшим отметки в 60 побед в НХЛ. В ночь со 2 на 3 марта «Каролина» с Кочетковым в составе победила в овертайме «Калгари Флэймз» (2:1).

Кочеткову для того, чтобы одержать 60 побед, потребовалось провести 106 матчей. Быстрее него этой отметки в «Каролине» достиг только датский голкипер Фредерик Андерсен (91 игра).

25-летний Пётр Кочетков в этом сезоне провёл за «Харрикейнз» 37 игр в НХЛ-2024/2025 с 90,29% отражённых бросков и одержал 21 победу. На его счету один «сухой» матч в регулярном чемпионате.