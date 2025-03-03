Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины», достигшим отметки в 60 побед
Поделиться
Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории клуба, достигшим отметки в 60 побед в НХЛ. В ночь со 2 на 3 марта «Каролина» с Кочетковым в составе победила в овертайме «Калгари Флэймз» (2:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50 2:0 Хольмберг – 03:29 3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39 4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06 4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25 4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46 4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06 5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37 6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40
Кочеткову для того, чтобы одержать 60 побед, потребовалось провести 106 матчей. Быстрее него этой отметки в «Каролине» достиг только датский голкипер Фредерик Андерсен (91 игра).
25-летний Пётр Кочетков в этом сезоне провёл за «Харрикейнз» 37 игр в НХЛ-2024/2025 с 90,29% отражённых бросков и одержал 21 победу. На его счету один «сухой» матч в регулярном чемпионате.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 марта 2025
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:34
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:15
-
13:50
-
13:16
-
12:40
-
12:15
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:19
-
08:10
-
06:13