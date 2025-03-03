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Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины», достигшим отметки в 60 побед

Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины», достигшим отметки в 60 побед
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал вторым вратарём в истории клуба, достигшим отметки в 60 побед в НХЛ. В ночь со 2 на 3 марта «Каролина» с Кочетковым в составе победила в овертайме «Калгари Флэймз» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50     2:0 Хольмберг – 03:29     3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39     4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06     4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25     4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46     4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06     5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37     6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40    

Кочеткову для того, чтобы одержать 60 побед, потребовалось провести 106 матчей. Быстрее него этой отметки в «Каролине» достиг только датский голкипер Фредерик Андерсен (91 игра).

25-летний Пётр Кочетков в этом сезоне провёл за «Харрикейнз» 37 игр в НХЛ-2024/2025 с 90,29% отражённых бросков и одержал 21 победу. На его счету один «сухой» матч в регулярном чемпионате.

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