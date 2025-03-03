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Сыновья Александра Овечкина сделали общий снимок с Кучеровым и Василевским

Сыновья Александра Овечкина сделали общий снимок с Кучеровым и Василевским
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Сыновья российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сделали совместное фото с игроками «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. Ранее Сергей и Илья сфотографировались с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

Фото: Из личного архива Александра Овечкина

Фото: Из личного архива Александра Овечкина

«Серёжа и Илюша продолжают собирать фото с суперзвёздами НХЛ! На этот раз — с Кучем и Васей!» — приводит слова Овечкина его команда в телеграм-канале.

В субботу, 1 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Победу одержали гости со счётом 3:1.

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