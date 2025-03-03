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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен продлил контракт с клубом на три года

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен продлил контракт с клубом на три года
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен заключил новый контракт со столичным клубом на три года, по которому получит $ 9 млн.

«С тех пор как Чарли присоединился к нашей команде в 2022 году, он неизменно демонстрирует исключительный профессионализм и надёжность в воротах благодаря своему атлетизму и целеустремлённости. Поскольку оба вратаря подписали контракт на следующие три сезона, мы ожидаем, что этот тандем обеспечит стабильность нашего клуба на ключевой позиции и будет подталкивать друг друга к тому, чтобы соревноваться и играть на высоком уровне», — приводит слова генерального менеджера «Вашингтона» Криса Патрика официальный сайт клуба.

31-летний Линдгрен в этом сезоне провёл 27 матчей за «Вашингтон» и одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,70 гола за игру, имея в активе одну «сухую» встречу. Среди вратарей, сыгравших в этом сезоне менее 30 матчей, Линдгрен занимает третье место по количеству побед.

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