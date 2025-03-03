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«Не хватит пары шайб». Ковалёв — на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне

«Не хватит пары шайб». Ковалёв — на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о возможном покорении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным снайперского рекорда по голам в НХЛ Уэйна Гретцки.

— Вы думаете, Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ уже этой весной?
— Его «Вашингтон» проведет ещё 22 матча в этом чемпионате. Игр достаточно. Но мне почему-то кажется, что Овечкину не хватит пары шайб до рекорда. Надо забрасывать красиво две шайбы — когда ты повторяешь рекорд Гретцки и когда его бьёшь. Думаю, Овечкин вряд ли захочет такие голы забивать в пустые ворота. С другой стороны, никто потом не вспомнит, как он эти голы забил. Все будут считать, сколько он забил. Так что, Саня, ты просто забивай, да и всё. Потому что иногда бывают такие случаи, когда ты начинаешь выбирать — в какой момент лучше забить. Но потом не можешь отличиться на протяжении нескольких матчей, и пошла чёрная серия. Думаешь потом: «Лучше бы я в пустые ворота забил и избавился от этого груза».

Чем ближе Овечкин подходит к этому рекорду, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове. Как же это сделать? И появится не то чтобы нервозность, но переживание — будто ты на первую игру выходишь как новичок. Ну зачем это нужно? — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».

На данный момент на счету Овечкина 884 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 10 шайб.

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