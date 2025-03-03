«Нужно начинать победную серию». Ишимников — о матче «Автомобилиста» с «Динамо» М

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» 19-летний Никита Ишимников высказался о предстоящем выездном матче с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025.

— Что можешь сказать о предстоящем матче с «Динамо»?

— Серьёзный соперник. Интересная игра будет. Будем стараться выиграть – нужно начинать победную серию.

— Сейчас у команды идёт непростая выездная серия, в которой все соперники сложные. Как считаешь, такие встречи пойдут на пользу незадолго до старта плей-офф?

— Думаю, да. Вообще, в целом в регулярке почти все матчи у нас остались, так скажем, с грандами – командами из верхней сетки. Поэтому, я думаю, это будет хорошая подготовка, проверка, насколько мы готовы к решающим встречам, — приводит слова Ишимникова официальный сайт клуба.

Матч между «Автомобилистом» и «Динамо» пройдёт сегодня, 3 марта, и начнётся в 19:30 мск.