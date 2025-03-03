Форвард «Куньлуня» Томаш Юрчо выведен из списка травмированных перед матчем с «Динамо» Мн

Словацкий нападающий Томаш Юрчо вернулся в состав «Куньлунь Ред Стар» после травмы, полученной 28 января во встрече КХЛ с челябинским «Трактором» (4:3). Он заявлен на гостевой матч китайской команды с минским «Динамо», который пройдёт сегодня, 3 марта.

«Первичные прогнозы о сроках его возвращения были неутешительными, но спустя месяц Томаш снова в составе на важный для нас матч. Это большая заслуга медицинского штаба «Куньлунь Ред Стар» и лично Томаша, который хотел как можно скорее вернуться на лёд и помочь команде, чего бы ему это ни стоило», — сообщается на странице китайского клуба в телеграм-канале.

32-летний Юрчо в сезоне-2024/2025 провёл за «Куньлунь» 48 игр в КХЛ и набрал 29 (9+20) очков.