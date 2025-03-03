Магнитогорский «Металлург» победил «Ладу» по буллитам в домашнем матче КХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.

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Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился шведский легионер Робин Пресс. Минимальный перевес магнитогорцев держался на протяжении всего матча, но на предпоследней минуте третьего периода тольяттинцы сравняли счёт усилиями Михаила Фисенко. Овертайм не принёс успеха ни одной из команд. В серии буллитов точнее оказались магнитогорцы. Победный бросок сделал Никита Михайлис.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.