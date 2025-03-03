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Металлург Мг — Лада, результат матча 3 марта, счет 2:1 Б, КХЛ 2024-2025

Магнитогорский «Металлург» победил «Ладу» по буллитам в домашнем матче КХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Б
Лада
Тольятти
1:0 Пресс (Гераськин, Козлов) – 27:28 (5x5)     1:1 Фисенко (Ибрагимов) – 58:24 (5x5)     2:1 Михайлис – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился шведский легионер Робин Пресс. Минимальный перевес магнитогорцев держался на протяжении всего матча, но на предпоследней минуте третьего периода тольяттинцы сравняли счёт усилиями Михаила Фисенко. Овертайм не принёс успеха ни одной из команд. В серии буллитов точнее оказались магнитогорцы. Победный бросок сделал Никита Михайлис.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.

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