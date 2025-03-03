«Претендент один». Губерниев назвал актёра на роль Овечкина в фильме о российском форварде

Российский журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможных съёмках фильма о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

— Как считаете, фильм об Александре Овечкине нужно будет снимать, когда он побьёт рекорд Гретцки?

— Вопрос в том, где снимать. Будут конкурировать Голливуд, Болливуд и, соответственно, «Централ Партнершип». «Мосфильм», «Ленфильм» и киностудия имени Горького, ну а как же.

— Как считаете, какой актёр может идеально сыграть Овечкина?

— Это, кстати, надо подумать. Должен быть диапазон возраста от 18 до 40. Сложно мне пока сказать, но сейчас, думаю, претендент один — Сергей Безруков. Но когда Овечкин догонит уже Гретцки, могут появиться различные нюансы. Сыграть может и Юра Борисов, — приводит слова Губерниева Legalbet.

На данный момент на счету Овечкина 884 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 10 шайб.