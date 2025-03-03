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Канадский журналист сообщил, что «Коламбус» намерен сохранить Проворова перед дедлайном

Канадский журналист сообщил, что «Коламбус» намерен сохранить Проворова перед дедлайном
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Канадский хоккейный обозреватель Пьер Лебрюн рассказал о предложениях, поступающих клубу НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» по поводу перехода российского защитника Ивана Проворова.

«Блю Джекетс» продолжают получать звонки по Ивану Проворову, и на данный момент клубу, вероятно, придётся сделать неплохое предложение, чтобы сохранить игрока, пока он находится в зоне плей-офф. Вероятно, они ещё раз проведут переговоры о контракте. Тем временем «Коламбус» всё ещё надеется приобрести нападающего», — написал Лебрюн на своей странице в социальной сети.

«Блю Джекетс» борются за попадание в плей-офф НХЛ. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 60 играх.

Проворов перешёл в «Коламбус» перед сезоном-2023/2024. В текущем чемпионате 28-летний защитник провёл за команду 60 игр в НХЛ и набрал 28 (7+21) очков.

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