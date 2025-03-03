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Президент КХЛ вручил Владимиру Крикунову и Александру Еремёнко награды за верность хоккею

Президент КХЛ вручил Владимиру Крикунову и Александру Еремёнко награды за верность хоккею
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Президент Континетальной хоккейной лиги Алексей Морозов наградил Владимира Крикунова и Александра Еремёнко памятными наградами за верность хоккею.

Церемония вручения прошла в Москве на льду «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» перед началом матча КХЛ между местным «Динамо» и Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Владимир Крикунов был главным тренером московского «Динамо» (2004-2008) и ряда других российских и зарубежных клубов. Под его руководством бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2004/2005. С 2004 по 2006 год Крикунов работал главным тренером сборной России, которую привёл к бронзовым наградам чемпионата мира — 2005.

Александр Еремёнко — вратарь, двукратный чемпион мира (2008, 2009), шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России, занимает второе место по количеству побед среди всех вратарей в истории КХЛ (231).

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