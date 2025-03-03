Никита Гусев забросил 50-ю шайбу за московское «Динамо»

В эти минуты на в Москве на льду «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч КХЛ между местным «Динамо» и Автомобилистом» из Екатеринбурга. Нападающий бело-голубых Никита Гусев открыл счёт во встрече, забросив свою 50-ю шайбу за «Динамо» в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

На момент выхода новости идёт первый период. Счёт 2:1 в пользу динамовцев.

Гусев перешёл в «Динамо» перед началом сезона-2023/2024. Всего в составе московского клуба он проводит 138-й матч. В текущем чемпионате 32-летний форвард сыграл за команду 61 встречу и набрал 58 (24+34) очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне.