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Никита Гусев вышел на шестое место в списке лучших снайперов КХЛ

Никита Гусев вышел на шестое место в списке лучших снайперов КХЛ
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В эти минуты в Москве на льду «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч КХЛ между местным «Динамо» и Автомобилистом» из Екатеринбурга. Нападающий бело-голубых Никита Гусев открыл счёт во встрече, забросив свою 242-ю шайбу в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Он сравнялся по голам с Сергеем Широковым, занимающим шестое место в списке лучших снайперов КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гусев (Уил, Ожиганов) – 07:42 (5x5)     2:0 Рашевский (Комтуа, Сергеев) – 08:14 (5x5)     2:1 Каштанов (Романцев, Кашников) – 13:36 (5x5)     3:1 Адамчук (Гусев, Джиошвили) – 19:27 (5x5)     4:1 Комтуа (Сергеев, Рашевский) – 27:56 (5x5)    

На момент выхода новости закончился первый период. Счёт 3:1 в пользу динамовцев.

Гусев перешёл в «Динамо» перед началом сезона-2023/2024. В текущем чемпионате 32-летний форвард провёл за команду 61 игру и набрал 58 (24+34) очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне.

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