«Вашингтон» — «Оттава»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:30 мск

В ночь с 3 на 4 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Оттаву Сенаторз». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет свой 60-й матч с «Оттавой» в НХЛ. В предыдущих 59 встречах он забил 38 голов в ворота «Сенаторз». В этом сезоне в двух играх с «Оттавой» российский форвард забросил по одной шайбе в каждом матче.

На данный момент на счету Овечкина 884 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 10 шайб.

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции с 84 очками в 60 матчах. «Оттава» набрала 64 очка после 59 сыгранных встреч и занимает девятое место на Востоке.