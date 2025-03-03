«Витязь» дома уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение подряд в КХЛ

В Московской области завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в упорной встрече одержали гости — 4:3.

В составе нижегородцев дублем отметился 23-летний форвард Никита Шавин. По одной шайбе забросили защитник Антон Силаев и нападающий Владислав Кодола. У хозяев отличились Дмитрий Бучельников, реализовавший большинство, Григорий Ващенко и Иван Воробьёв.

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на восьмой строчке в Западной конференции с 68 очками в 61 игре.