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Динамо Мн — Куньлунь, результат матча 3 марта, счет 6:2, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до семи матчей
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В Минске (Беларусь) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Мороз (Стась, Волков) – 13:17 (5x4)     2:0 Лайл (Бориков, Липский) – 21:46 (5x5)     3:0 Мелош (Хэмилтон, Волков) – 28:12 (5x5)     4:0 Шипачёв (Горбунов, Мороз) – 31:27 (5x5)     5:0 Улле (Гросс) – 33:06 (5x5)     6:0 Пинчук (Лайл, Брук) – 37:18 (5x5)     6:1 Локхарт (Граовац) – 39:09 (5x4)     6:2 Лихачёв (Локхарт, Граовац) – 40:22 (5x4)    

В составе победителей отличились Вадим Мороз (в большинстве), Брэди Лайл, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Ксавье Уэлле и Виталий Пинчук. Гости свои две шайбы забросили в большинстве. Отличились Люк Локхарт и Ярослав Лихачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это седьмая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 77 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на девятой строчке Запада.

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