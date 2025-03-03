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Динамо М — Автомобилист, результат матча 3 марта, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», продлив победную серию до четырёх матчей
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гусев (Уил, Ожиганов) – 07:42 (5x5)     2:0 Рашевский (Комтуа, Сергеев) – 08:14 (5x5)     2:1 Каштанов (Романцев, Кашников) – 13:36 (5x5)     3:1 Адамчук (Гусев, Джиошвили) – 19:27 (5x5)     4:1 Комтуа (Сергеев, Рашевский) – 27:56 (5x5)    

В составе победителей отличились Никита Гусев, Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук и Максим Комтуа. Единственную шайбу екатеринбургской команды забросил Артём Каштанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это четвёртая победа подряд московского «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.

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