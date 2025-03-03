Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

На прошедшей неделе Василевский помог команде одержать три победы. В среднем за игру он отражал 97,3% бросков при коэффициенте надёжности 0,67. Также российский вратарь провёл один матч «на ноль». Кроме того, Андрей Василевский во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» в 38-й раз за карьеру отыграл «на ноль» и вышел на третье место по «сухим» матчам среди действующих вратарей из Европы.

Второй звездой недели в НХЛ стал финский нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, третьей — форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки.