Хоккейный клуб «Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ после поражения от «Торпедо» из Нижнего Новгорода (3:4) в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025.

В составе нижегородцев дублем отметился 23-летний форвард Никита Шавин. По одной шайбе забросили защитник Антон Силаев и нападающий Владислав Кодола. У хозяев отличились Дмитрий Бучельников, реализовавший большинство, Григорий Ващенко и Иван Воробьёв.

«Витязь» с 51 очком в 61 встрече занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда отстаёт от восьмого места, гарантирующего попадание в плей-офф, на 17 очков. В семи оставшихся матчах в регулярном чемпионате подмосковный клуб сможет набрать максимум 14 очков.