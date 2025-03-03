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«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
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Хоккейный клуб «Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ после поражения от «Торпедо» из Нижнего Новгорода (3:4) в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бучельников (Барак, Рой) – 05:49 (5x4)     1:1 Силаев – 11:08 (5x5)     2:1 Ващенко (Дарьин, Бучельников) – 17:52 (5x5)     2:2 Шавин (Филлипс, Конюшков) – 30:59 (5x5)     2:3 Кодола (Гончарук, Кагарлицкий) – 41:39 (5x5)     2:4 Шавин (Белевич) – 41:55 (5x5)     3:4 Воробьёв (Савчик, Цицюра) – 43:21 (5x5)    

В составе нижегородцев дублем отметился 23-летний форвард Никита Шавин. По одной шайбе забросили защитник Антон Силаев и нападающий Владислав Кодола. У хозяев отличились Дмитрий Бучельников, реализовавший большинство, Григорий Ващенко и Иван Воробьёв.

«Витязь» с 51 очком в 61 встрече занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда отстаёт от восьмого места, гарантирующего попадание в плей-офф, на 17 очков. В семи оставшихся матчах в регулярном чемпионате подмосковный клуб сможет набрать максимум 14 очков.

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