«Буллиты — это совсем не наше». Главный тренер «Лады» — о поражении от «Металлурга» в КХЛ

Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение в серии буллитов от магнитогорского «Металлурга» (1:2 Б) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Несмотря на минимальный результат, игра была быстрой и динамичной. Соперник здорово поджимал в первом периоде, набрасывал шайбу на ворота, создавал трафик. Максим Третьяк, дебютировавший сегодня с первых минут, держал нас в игре. Во втором периоде был равный хоккей. В третьем периоде играли терпеливо. Обратили внимание, что у нас появилось много выходов „один в ноль“. Это происходит вторую игру подряд. Защитники начали бегать впереди нападающих. Немного их остепенили, сыграли терпеливо. Тяжело было преодолевать оборону «Металлурга», но парни молодцы, что нашли пути к забитому голу и сравняли счёт. Буллиты — это совсем не наше в последнее время», — сказал Зубов на пресс-конференции.

Четыре хоккеиста «Лады» не смогли реализовать буллит, магнитогорцы ответили двумя результативными бросками.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 60 играх.