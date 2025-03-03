«В Максима Третьяка сегодня вселился дедушка». Разин — о победе «Металлурга» над «Ладой»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнюю победу над тольяттинской «Ладой» (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.
«Больших претензий ребятам предъявить нельзя. Тем более выиграли, победа есть победа. Такое ощущение, что в Максима Третьяка (Вратарь «Лады». — Прим. «Чемпионата») сегодня вселился дедушка. Он отбивал всё, что можно. От настроя зависит многое. По желанию сегодня больших претензий не было. Подвела реализация. У каждого хоккеиста сегодня было как минимум по одному моменту, а у некоторых — и по три», — сказал Разин на пресс-конференции.
Голкипер тольяттинской «Лады» Максим Третьяк в матче с «Металлургом» отразил 43 броска (97,8% отражённых бросков во встрече). Его дедушка — легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР владислав Третьяк.
После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.
- 3 марта 2025
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