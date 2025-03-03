«Есть такой закон хоккея». Николай Заварухин — о поражении от московского «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.
«В принципе настраивались и знали, что московское «Динамо» мощно начинает первый период. В первые пять минут мы создали хорошие 100-процентные моменты, которые не забили. И в дальнейшем есть такой закон хоккея: не забиваешь ты – забивают тебе. Две контратаки соперника – недоработали и пропустили два гола.
Что касается второго периода, то старались и нанесли 20 бросков, но вратарь соперника сыграл здорово. Наверное, и прежде всего были лёгкие для него броски, там не было трафика. В третьем периоде отдавали лишние передачи при завершении. Хотели и старались вытащить этот матч, но реализация сегодня была на очень низком уровне», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 марта 2025
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