Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть такой закон хоккея». Николай Заварухин — о поражении от московского «Динамо»

«Есть такой закон хоккея». Николай Заварухин — о поражении от московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гусев (Уил, Ожиганов) – 07:42 (5x5)     2:0 Рашевский (Комтуа, Сергеев) – 08:14 (5x5)     2:1 Каштанов (Романцев, Кашников) – 13:36 (5x5)     3:1 Адамчук (Гусев, Джиошвили) – 19:27 (5x5)     4:1 Комтуа (Сергеев, Рашевский) – 27:56 (5x5)    

«В принципе настраивались и знали, что московское «Динамо» мощно начинает первый период. В первые пять минут мы создали хорошие 100-процентные моменты, которые не забили. И в дальнейшем есть такой закон хоккея: не забиваешь ты – забивают тебе. Две контратаки соперника – недоработали и пропустили два гола.

Что касается второго периода, то старались и нанесли 20 бросков, но вратарь соперника сыграл здорово. Наверное, и прежде всего были лёгкие для него броски, там не было трафика. В третьем периоде отдавали лишние передачи при завершении. Хотели и старались вытащить этот матч, но реализация сегодня была на очень низком уровне», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», продлив победную серию до четырёх матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android