Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» ответил, считает ли он «Динамо» неудобным соперником

Главный тренер «Автомобилиста» ответил, считает ли он «Динамо» неудобным соперником
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о противостоянии с московским «Динамо» в матчах Континентальной хоккейной лиги.

– В последнее время «Автомобилист» исторически крайне неудачно проводит встречи с московским «Динамо», особенно на выезде, на что сегодня обращала внимание даже пресс-служба вашего клуба. В этой связи вопрос, верите ли вы в понятие «неудобный соперник»? Или такого нет?
– Конечно, в спорте есть такое понятие. Но я не скажу, что «Динамо» – это совсем уж неудобный соперник. У нас были и неплохие матчи, и дома мы неплохо играли, хоть и уступили. 100-процентные моменты надо забивать. Была бы фора в начале игры, но сами всё растранжирили, за что соперник нас и наказал. Мы сегодня даже посмотрели на статистику: у соперника 24 заблокированных броска, у нас – 11. Соперник здорово блокировал броски, но опять же – значит, нам надо лезть больше на ворота, как это было с моментами в первом периоде.

– С начала февраля уже четвёртый раз в заявку на игру попадает молодой голкипер Зюзин. Причём у вас были ситуации, когда играл Аликин, он сидел, и когда играл Галкин, а он сидел. У вас здесь как-то изменился подход или каждый раз это было связано с определёнными повреждениями у ваших основных вратарей?
– Наверное, тут больше второе – повреждения или недомогания. Из-за этого сегодня он и был в заявке. А вообще, что касается его самого, то я считаю, что он пока немного сыроват для КХЛ», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало победы в четырёх последних встречах с «Автомобилистом» в КХЛ. Последний раз екатеринбуржцы выигрывали два года назад.

Материалы по теме
«Есть такой закон хоккея». Николай Заварухин — о поражении от московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android