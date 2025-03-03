Главный тренер «Автомобилиста» ответил, считает ли он «Динамо» неудобным соперником

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о противостоянии с московским «Динамо» в матчах Континентальной хоккейной лиги.

– В последнее время «Автомобилист» исторически крайне неудачно проводит встречи с московским «Динамо», особенно на выезде, на что сегодня обращала внимание даже пресс-служба вашего клуба. В этой связи вопрос, верите ли вы в понятие «неудобный соперник»? Или такого нет?

– Конечно, в спорте есть такое понятие. Но я не скажу, что «Динамо» – это совсем уж неудобный соперник. У нас были и неплохие матчи, и дома мы неплохо играли, хоть и уступили. 100-процентные моменты надо забивать. Была бы фора в начале игры, но сами всё растранжирили, за что соперник нас и наказал. Мы сегодня даже посмотрели на статистику: у соперника 24 заблокированных броска, у нас – 11. Соперник здорово блокировал броски, но опять же – значит, нам надо лезть больше на ворота, как это было с моментами в первом периоде.

– С начала февраля уже четвёртый раз в заявку на игру попадает молодой голкипер Зюзин. Причём у вас были ситуации, когда играл Аликин, он сидел, и когда играл Галкин, а он сидел. У вас здесь как-то изменился подход или каждый раз это было связано с определёнными повреждениями у ваших основных вратарей?

– Наверное, тут больше второе – повреждения или недомогания. Из-за этого сегодня он и был в заявке. А вообще, что касается его самого, то я считаю, что он пока немного сыроват для КХЛ», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало победы в четырёх последних встречах с «Автомобилистом» в КХЛ. Последний раз екатеринбуржцы выигрывали два года назад.