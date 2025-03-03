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Главный тренер «Динамо» объяснил, почему вернувшийся в строй лидер досрочно закончил матч

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему вернувшийся в строй лидер досрочно закончил матч
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему нападающий Седрик Пакетт не выходил на лёд в третьем периоде матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гусев (Уил, Ожиганов) – 07:42 (5x5)     2:0 Рашевский (Комтуа, Сергеев) – 08:14 (5x5)     2:1 Каштанов (Романцев, Кашников) – 13:36 (5x5)     3:1 Адамчук (Гусев, Джиошвили) – 19:27 (5x5)     4:1 Комтуа (Сергеев, Рашевский) – 27:56 (5x5)    

– Седрик Пакетт сегодня вернулся в строй после травмы, но в третьем периоде мы его уже не увидели. Неудачно вернулся?
– Нет. Там какой-то небольшой ушиб. Был Егор Римашевский в заявке, поэтому не стали что-то форсировать, а переставили звенья и доиграли в других сочетаниях.

– В этом сезоне московское «Динамо» играет волнами. В последнее время был удачный отрезок, потом – провальный, сейчас – снова успешный. Как избежать нового неудачного отрезка?
– Знаете, пусть сейчас будет опять плохой, а дальше – удачный в плей-офф. Вот так мы будем планировать (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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