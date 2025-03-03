Главный тренер «Динамо» объяснил, почему вернувшийся в строй лидер досрочно закончил матч

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему нападающий Седрик Пакетт не выходил на лёд в третьем периоде матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).
– Седрик Пакетт сегодня вернулся в строй после травмы, но в третьем периоде мы его уже не увидели. Неудачно вернулся?
– Нет. Там какой-то небольшой ушиб. Был Егор Римашевский в заявке, поэтому не стали что-то форсировать, а переставили звенья и доиграли в других сочетаниях.
– В этом сезоне московское «Динамо» играет волнами. В последнее время был удачный отрезок, потом – провальный, сейчас – снова успешный. Как избежать нового неудачного отрезка?
– Знаете, пусть сейчас будет опять плохой, а дальше – удачный в плей-офф. Вот так мы будем планировать (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 марта 2025
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