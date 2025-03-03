Кудашов — о меньшинстве: были понятны цель и задача, нашли способ исправить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

– Думаю, что была нормальная игра. Немного вялое было начало, но, наверное, это «Автомобилист» мощно начал, потому и создал моменты. В дальнейшем придерживались плана на игру и старались выполнить всё, о чём договаривались до игры. Забили хорошие голы и сыграли нормальную встречу.

– У соперника традиционно грозная бригада большинства, и сегодня у них было три попытки на реализацию, но «Динамо» всё нейтрализовало. В начале сезона с этим компонентом были большие проблемы, однако сейчас клуб уже среди лидеров. Как удалось исправить?

– Поблагодарим вратаря, защитников и нападающих – всех, кто входит в наши бригады. Они скрупулёзно всех разбирают, иногда дискутируют и уделяют этому очень много внимания. Там и требования есть. Были понятны цель и задача, что это надо исправлять. Нашли способ.

Но, знаете, вообще так нельзя говорить, потому что обычно бывает так, что когда я начинаю говорить, то дальше всё наоборот (улыбается). Сейчас получается так. Если говорить конкретно о сегодняшнем меньшинстве, то сыграли самоотверженно, перекрывали линию броска, много попадало в ноги, потому что никто не уворачивался, и Моторыгин в определённый момент действовал здорово. Нельзя говорить, что у «Автомобилиста» что-то не получилось. Скажу, что наши бригады меньшинства сыграли здорово и самоотверженно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это четвёртая победа подряд московского «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.