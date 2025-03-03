Ильенко — о своём состоянии в матче с «Автомобилистом»: приходилось преодолевать себя

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:1) поделился эмоциями от своего возвращения в строй бело-голубых. В игре с уральским клубом форвард бело-голубых провёл вторую встречу после пятинедельного отсутствия из-за травмы нижней части тела.

«Знаю по себе, что второй матч для меня – самый тяжёлый. Потому что к первой игре ты готовишься, у тебя всегда много эмоций и сил, а вторая встреча уже тяжелее. В принципе, так всё и получилось. В первом матче было легко, потому что сильно соскучился, а сегодня уже приходилось преодолевать себя, потому что много эмоций потерял в прошлой игре. Лично для меня хорошо, что сейчас у нас будет небольшая пауза перед следующей встречей. Потренируюсь с командой, потому что на самом деле мало с ней тренировался перед возвращением. Сейчас отдохну и ещё потренируюсь.

Сегодняшний матч мы начали плохо, пропустили контратаки, просто соперник не реализовал свои моменты – наш вратарь выручил, оставив в игре, а дальше мы удачно забили. У «Автомобилиста» всё равно было много шансов, и нам нужно добавлять в обороне, чтобы в дальнейшем было меньше моментов у наших ворот.

Если вы посмотрите на всю лигу, то в этом году такой чемпионат, в котором все команды проходят через волны в результатах. В этом нет ничего страшного. Бывают взлёты и падения. Может быть, где-то физически и тактически мы что-то подправили. Но у нас это происходит уже не первый раз в ходе сезона. Самое главное, чтобы таких волн не было в плей-офф», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В матче с «Автомобилистом» Ильенко провёл на льду 14 минут 5 секунд с показателем полезности «0» и результативными действиями не отметился.