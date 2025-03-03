Результаты матчей КХЛ на 3 марта 2025 года

Сегодня, 3 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ 3 марта:

«Металлург» Мг — «Лада» — 2:1 Б;

«Динамо» Москва — «Автомобилист» — 4:1;

«Динамо» Мн — «Куньлунь Ред Стар» — 6:2;

«Витязь» — «Торпедо» — 3:4.

Подмосковный «Витязь» после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 91 очко в 61 встрече. На первом месте в Восточной конференции располагается челябинский «Трактор», заработав 86 очков после 62 игр.