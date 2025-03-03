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Результаты матчей ВХЛ 3 марта

Результаты матчей ВХЛ 3 марта
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Сегодня, 3 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты встреч ВХЛ 3 марта:

«Горняк-УГМК» — «Магнитка» — 3:2 Б;
«Сокол» — «Дизель» — 5:4;
«Челмет» — «Южный Урал» — 3:1;
«Металлург» Нк— «Кристалл» — 7:2;
«Барс» — «Звезда» — 3:1;
«Нефтяник» — «СКА-Нева»— 4:3 ОТ;
«Челны» — «Юнисон-Москва» — 2:1.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 88 очков в 59 матчах. «Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 87 очков. Тройку лучших замыкает «Рубин» (86).

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