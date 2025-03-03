Результаты матчей ВХЛ 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты встреч ВХЛ 3 марта:

«Горняк-УГМК» — «Магнитка» — 3:2 Б;

«Сокол» — «Дизель» — 5:4;

«Челмет» — «Южный Урал» — 3:1;

«Металлург» Нк— «Кристалл» — 7:2;

«Барс» — «Звезда» — 3:1;

«Нефтяник» — «СКА-Нева»— 4:3 ОТ;

«Челны» — «Юнисон-Москва» — 2:1.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 88 очков в 59 матчах. «Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 87 очков. Тройку лучших замыкает «Рубин» (86).