Результаты матчей ВХЛ 3 марта

Сегодня, 3 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Результаты встреч ВХЛ 3 марта:
«Горняк-УГМК» — «Магнитка» — 3:2 Б;
«Сокол» — «Дизель» — 5:4;
«Челмет» — «Южный Урал» — 3:1;
«Металлург» Нк— «Кристалл» — 7:2;
«Барс» — «Звезда» — 3:1;
«Нефтяник» — «СКА-Нева»— 4:3 ОТ;
«Челны» — «Юнисон-Москва» — 2:1.
В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает новокузнецкий «Металлург». Команда набрала 88 очков в 59 матчах. «Динамо» Санкт-Петербург находится на второй строчке, заработав 87 очков. Тройку лучших замыкает «Рубин» (86).