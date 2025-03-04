Результаты матчей МХЛ 3 марта

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В понедельник, 3 марта, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ 3 марта:

«Красноярские Рыси» — «Тюменский легион» — 2:6;

«Сахалинские Акулы» — «Академия Михайлова» U20 — 1:4;

«Амурские Тигры» — «Атлант» — 2:1 Б;

«Снежные Барсы» — «Молот» — 2:4;

АКМ — МХК «Динамо» М — 3:4;

«Капитан» — «Крылья Советов» — 3:4.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 встреч. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).