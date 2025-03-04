Квартальнов назвал единственный минус в крупной победе минского «Динамо» над «Куньлунем»
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (6:2) в рамках КХЛ-2024/2025.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Мороз (Стась, Волков) – 13:17 (5x4) 2:0 Лайл (Бориков, Липский) – 21:46 (5x5) 3:0 Мелош (Хэмилтон, Волков) – 28:12 (5x5) 4:0 Шипачёв (Горбунов, Мороз) – 31:27 (5x5) 5:0 Улле (Гросс) – 33:06 (5x5) 6:0 Пинчук (Лайл, Брук) – 37:18 (5x5) 6:1 Локхарт (Граовац) – 39:09 (5x4) 6:2 Лихачёв (Локхарт, Граовац) – 40:22 (5x4)
«Игра удалась. Особенно второй период – много голов. Парни – молодцы. Ждали, что будет тяжёлая игра. Но парни отнеслись хорошо.
Ребята вкатились. Забросили хорошие шайбы. Делали правильные вещи в атаке. Не давали шансы сопернику. Все работали, возвращались в оборону. Один минус – два быстрых гола в меньшинстве», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.
Это седьмая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 77 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2025
-
00:01
-
00:00
- 3 марта 2025
-
23:46
-
23:30
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:34
-
22:23
-
22:04
-
21:46
-
21:38
-
21:23
-
21:20
-
20:40
-
20:17
-
20:03
-
19:47
-
19:20
-
19:08
-
18:28
-
18:11
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:34
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20