Квартальнов назвал единственный минус в крупной победе минского «Динамо» над «Куньлунем»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (6:2) в рамках КХЛ-2024/2025.

«Игра удалась. Особенно второй период – много голов. Парни – молодцы. Ждали, что будет тяжёлая игра. Но парни отнеслись хорошо.

Ребята вкатились. Забросили хорошие шайбы. Делали правильные вещи в атаке. Не давали шансы сопернику. Все работали, возвращались в оборону. Один минус – два быстрых гола в меньшинстве», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Это седьмая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 77 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.