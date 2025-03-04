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Заварухин спорил с судьями, Рашевский праздновал гол с Комтуа. Яркие фото победы «Динамо»

Заварухин спорил с судьями, Рашевский праздновал гол с Комтуа. Яркие фото победы «Динамо»
ХК «Динамо»
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3 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему нападающий Седрик Пакетт не выходил на лёд в третьем периоде матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).

– Седрик Пакетт сегодня вернулся в строй после травмы, но в третьем периоде мы его уже не увидели. Неудачно вернулся?
– Нет. Там какой-то небольшой ушиб. Был Егор Римашевский в заявке, поэтому не стали что-то форсировать, а переставили звенья и доиграли в других сочетаниях.

– В этом сезоне московское «Динамо» играет волнами. В последнее время был удачный отрезок, потом – провальный, сейчас – снова успешный. Как избежать нового неудачного отрезка?
– Знаете, пусть сейчас будет опять плохой, а дальше – удачный в плей-офф. Вот так мы будем планировать (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Автомобилист» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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