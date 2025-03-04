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Тренер «Вашингтона» рассказал о конкуренции среди голкиперов в клубе

Тренер «Вашингтона» рассказал о конкуренции среди голкиперов в клубе
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о конкуренции между голкиперами Чарли Линдгреном и Логаном Томпсоном.

«По многим причинам я считаю, что это превосходное партнёрство. Оба вратаря хорошо работают вместе, дополняют друг друга, у них отличные отношения. Это замечательно. И, конечно, тот факт, что оба вратаря являются действительно сильными голкиперами в этой лиге, даёт нам возможность использовать обоих.

Они подталкивают друг друга к развитию, но делают это с уважением. Каждый из них хочет побеждать, каждый хочет занять место в воротах, однако в то же время они понимают, что хоккей — это командная игра. Они соревнуются, но также осознают, какие преимущества даёт наличие двух вратарей, возможность их ротации и поддержания свежести. Так что для нас это огромная роскошь на ближайшие три года», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее Линдгрен заключил новый контракт со столичным клубом на три года, по которому получит $ 9 млн.

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