Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Уилсон и Брэди Ткачук подрались во время матча «Вашингтон» — «Оттава»

Том Уилсон и Брэди Ткачук подрались во время матча «Вашингтон» — «Оттава»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. Во время матча нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подрался с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком. По итогам драки хоккеисты получили большой штраф.

Посмотреть видео драки можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Оттава» занимает девятое место на Востоке, набрав 64 очка.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android