Том Уилсон и Брэди Ткачук подрались во время матча «Вашингтон» — «Оттава»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. Во время матча нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подрался с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком. По итогам драки хоккеисты получили большой штраф.

Посмотреть видео драки можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Оттава» занимает девятое место на Востоке, набрав 64 очка.

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