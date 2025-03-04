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Форвард «Рейнджерс» головой поразил ворота Ильи Сорокина. Гол засчитали

Форвард «Рейнджерс» головой поразил ворота Ильи Сорокина. Гол засчитали
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03     2:0 Борген – 19:15 (sh)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Отметим, в момент с первой шайбой Форвард «Рейнджерс» Уилл Кайлли головой поразил ворота российского голкипера Ильи Сорокина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

На данный момент «Рейнджерс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. «Айлендерс» находятся на 14-м месте, записав в свой актив 61 очко.

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