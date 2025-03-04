Форвард «Рейнджерс» головой поразил ворота Ильи Сорокина. Гол засчитали

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Отметим, в момент с первой шайбой Форвард «Рейнджерс» Уилл Кайлли головой поразил ворота российского голкипера Ильи Сорокина.

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На данный момент «Рейнджерс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. «Айлендерс» находятся на 14-м месте, записав в свой актив 61 очко.