Голкипер «Оттавы» совершил шикарное спасение, не дав забить Александру Овечкину
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41 2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34 3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp) 3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18 3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу столичного клуба. В первом периоде российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог отметиться заброшенной шайбой, однако голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк совершил эффектный сейв.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Оттава» занимает девятое место на Востоке, набрав 64 очка.
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