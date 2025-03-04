Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Оттавы» совершил шикарное спасение, не дав забить Александру Овечкину

Голкипер «Оттавы» совершил шикарное спасение, не дав забить Александру Овечкину
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу столичного клуба. В первом периоде российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог отметиться заброшенной шайбой, однако голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк совершил эффектный сейв.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Оттава» занимает девятое место на Востоке, набрав 64 очка.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android