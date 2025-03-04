Голкипер «Оттавы» совершил шикарное спасение, не дав забить Александру Овечкину

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу столичного клуба. В первом периоде российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог отметиться заброшенной шайбой, однако голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк совершил эффектный сейв.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Оттава» занимает девятое место на Востоке, набрав 64 очка.

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