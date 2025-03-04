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«Вашингтон» по буллитам победил «Оттаву». Овечкин результативными действиями не отметился

«Вашингтон» по буллитам победил «Оттаву». Овечкин результативными действиями не отметился
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)     3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01     4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43     4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp)     5:4 Строум – 65:00    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и словацкий защитник Мартин Фехервари. Россиянин Александр Овечкин результативными действиями в этой встрече не отметился.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились американские нападающие Брэди Ткачук и Шейн Пинто, на счету которого дубль, и канадский форвард Клод Жиру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 марта. «Оттава» продолжит выездную серию и встретится с «Чикаго Блэкхоукс» также 6 марта.

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