«Вашингтон» по буллитам победил «Оттаву». Овечкин результативными действиями не отметился

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились канадские форварды Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и словацкий защитник Мартин Фехервари. Россиянин Александр Овечкин результативными действиями в этой встрече не отметился.
В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились американские нападающие Брэди Ткачук и Шейн Пинто, на счету которого дубль, и канадский форвард Клод Жиру.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 марта. «Оттава» продолжит выездную серию и встретится с «Чикаго Блэкхоукс» также 6 марта.
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