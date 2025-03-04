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Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс». У Шестёркина — шат-аут

Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс». У Шестёркина — шат-аут
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03     2:0 Борген – 19:15 (sh)     3:0 Миллер (Панарин) – 43:43     4:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 54:51    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Уилл Кайлли, американский защитник Уильям Борген, американский нападающий Джей Ти Миллер. На счету россиянина Артемия Панарина гол и результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин в этой встрече совершил 21 сейв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта. «Айлендерс» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 5 марта.

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