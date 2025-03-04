Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс». У Шестёркина — шат-аут

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Уилл Кайлли, американский защитник Уильям Борген, американский нападающий Джей Ти Миллер. На счету россиянина Артемия Панарина гол и результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин в этой встрече совершил 21 сейв.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта. «Айлендерс» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 5 марта.
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