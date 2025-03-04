Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» вырвала победу в матче с «Тампой», Василевский и Бобровский сделали по 27 сейвов

«Флорида» вырвала победу в матче с «Тампой», Василевский и Бобровский сделали по 27 сейвов
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барков – 29:02     2:0 Барков (Самоскевич, Экблад) – 35:16 (pp)     2:1 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 42:07    

В составе победителей сразу две заброшенные шайбы в свой актив записал финский нападающий с российскими корнями Александр Барков. Единственную шайбу у гостей сегодня забросил Брейден Пойнт. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его визави и соотечественник из «Флориды» Сергей Бобровский совершили по ходу матча по 27 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» вышла на третье место Востока с 79 очками. «Тампа» идёт на четвёртой строчке — у них 74 балла.

Материалы по теме
Овечкин забил, но «Тампа» Кучерова всё равно выиграла у «Вашингтона»
Live
Овечкин забил, но «Тампа» Кучерова всё равно выиграла у «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android