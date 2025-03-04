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«Флорида» вырвала победу в матче с «Тампой», Василевский и Бобровский сделали по 27 сейвов

На стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей сразу две заброшенные шайбы в свой актив записал финский нападающий с российскими корнями Александр Барков. Единственную шайбу у гостей сегодня забросил Брейден Пойнт. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его визави и соотечественник из «Флориды» Сергей Бобровский совершили по ходу матча по 27 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» вышла на третье место Востока с 79 очками. «Тампа» идёт на четвёртой строчке — у них 74 балла.