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Штюцле установил новый рекорд «Оттавы», превзойдя достижение Стоуна и Гончара

Штюцле установил новый рекорд «Оттавы», превзойдя достижение Стоуна и Гончара
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)     3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01     4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43     4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp)     5:4 Строум – 65:00    

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились американские нападающие Брэди Ткачук и Шейн Пинто, на счету которого дубль, и канадский форвард Клод Жиру.

Ассистентский дубль за «сенаторов» записал на свой счёт нападающий Тим Штюцле. Немецкий форвард продлил серию с голевыми передачами до 11 матчей, благодаря чему установил новый рекорд «Оттавы», превзойдя достижение Марка Стоуна и Сергея Гончара.

В 2013 году российский защитник ассистировал партнёрам на протяжении 10 матчей подряд, спустя пять лет подобную серию повторил канадский форвард. Сегодня Штюцле стал первым игроком в клубной истории с 11-матчевой ассистентской серией.

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