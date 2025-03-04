Штюцле установил новый рекорд «Оттавы», превзойдя достижение Стоуна и Гончара

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились американские нападающие Брэди Ткачук и Шейн Пинто, на счету которого дубль, и канадский форвард Клод Жиру.

Ассистентский дубль за «сенаторов» записал на свой счёт нападающий Тим Штюцле. Немецкий форвард продлил серию с голевыми передачами до 11 матчей, благодаря чему установил новый рекорд «Оттавы», превзойдя достижение Марка Стоуна и Сергея Гончара.

В 2013 году российский защитник ассистировал партнёрам на протяжении 10 матчей подряд, спустя пять лет подобную серию повторил канадский форвард. Сегодня Штюцле стал первым игроком в клубной истории с 11-матчевой ассистентской серией.