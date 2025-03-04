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«Вашингтон» упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ

«Вашингтон» упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)     3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01     4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43     4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp)     5:4 Строум – 65:00    

Благодаря победе в сегодняшней встрече «Вашингтон» упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе подопечных Спенсера Карбери теперь 86 очков после 61 сыгранного матча. На второй строчке идёт «Торонто Мэйпл Лифс», команда набрала 79 очков.

Также стоит отметить, что хоккеисты «столичных» забросили больше всех шайб среди клубов Востока и всех клубов лиги в принципе — 220.

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