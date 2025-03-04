Хатсон установил новый рекорд «Монреаля», побив достижение Челиоса из прошлого века

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев, одержавших победу в овертайме.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился Лэйн Хатсон, который благодаря этому достиг отметки в 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. 21-летний защитник установил новый рекорд «Монреаля», став самым быстрым игроком обороны по скорости достижения 50 очков в клубной истории.

На установление рекорда американскому хоккеисту потребовалось 63 встречи. Прежде рекорд принадлежал Крису Челиосу, который выступал за канадский клуб с 1984 по 1990 годы и набрал 50-е очко в своём 66-м матче за «Канадиенс».