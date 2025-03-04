Хатсон установил новый рекорд «Монреаля», побив достижение Челиоса из прошлого века
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев, одержавших победу в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 09:42 (pp) 2:0 Судзуки (Мэтисон) – 11:41 (sh) 3:0 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 13:42 (pp) 3:1 Так (Козенс, Гилберт) – 38:07 3:2 Томпсон (Петерка, Маленстин) – 43:24 3:3 Далин (Петерка, Кулих) – 58:59 4:3 Мэтисон (Слафковски, Судзуки) – 61:21
В составе победителей двумя результативными передачами отметился Лэйн Хатсон, который благодаря этому достиг отметки в 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. 21-летний защитник установил новый рекорд «Монреаля», став самым быстрым игроком обороны по скорости достижения 50 очков в клубной истории.
На установление рекорда американскому хоккеисту потребовалось 63 встречи. Прежде рекорд принадлежал Крису Челиосу, который выступал за канадский клуб с 1984 по 1990 годы и набрал 50-е очко в своём 66-м матче за «Канадиенс».
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